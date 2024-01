Mann bei Feuer in Wohnhaus schwer verletzt

Lübz (dpa/mv). Ein 55 Jahre alter Mann hat sich bei einem Feuer in einem Haus in Lübz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) schwerste Brandverletzungen zugezogen. Die Umstände, die zu dem Vorfall am Montagnachmittag führten, sind bislang noch unklar, wie die Polizei mitteilte. Nachbarn aus dem Mehrfamilienhaus hatten zunächst Brandgeruch im Treppenhaus wahrgenommen und die Feuerwehr informiert. Feuerwehrleute entdeckten den Mann in seiner Wohnung. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Lübeck.

