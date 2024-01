Tausende Fahrzeuge beteiligen sich an Auto-Korsos in MV

Neubrandenburg (dpa/mv). In Mecklenburg-Vorpommern haben sich Tausende Menschen aus Protest gegen die Bundespolitik an Autokorsos beteiligt. Die meisten Teilnehmer verzeichnete laut Polizei am Montag ein Autokorso in Neubrandenburg mit 2400 Fahrzeugen. In Stralsund waren es den Angaben zufolge rund 1000, in Rostock rund 850 und in Greifswald 800, wobei zur dortigen Abschlusskundgebung mehr als 100 weitere Fahrzeuge aus der Umgebung dazustießen, wie eine Polizeisprecherin am Montagnachmittag sagte. Die Fahrten in den genannten Städten seien samt Abschlusskundgebung beendet.

Auch in weiteren Städten von MV gab es Autokorsos. Aufgerufen hatte die Initiative „Unternehmeraufstand MV“, die ihre Solidarität mit demonstrierenden Landwirten bekundete. Die Vereinigung der Unternehmensverbände MV hatte sich jedoch von Protestaufrufen der Initiatoren distanziert. Sie seien aus Corona-Zeiten bekannt und versuchten, die Situation zum wiederholten Mal zu nutzen, um Aufruhr zu schüren, hieß es.

