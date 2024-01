Landwirte mit Traktoren versperren die Autobahnaufahrt bei Dummerstorf zur Bundesautobahn A20 in Mecklenburg-Vorpommern.

Bauernverband Nach Autobahnblockade weitere Aktion in MV angekündigt

Neubrandenburg (dpa/mv). Nach der Blockade fast aller Autobahnauffahrten in Mecklenburg-Vorpommern hat der Landesbauernverband weitere Protestaktionen gegen die Spar- und Steuerpolitik der Berliner Ampel-Koalition angekündigt. An diesem Donnerstag wollen die Landwirte mehrere Lebensmittel-Logistikzentren im Land ansteuern, wie der Verband am Montag mitteilte. Die Details würden noch geklärt, sagte eine Sprecherin. Es werde wahrscheinlich Traktorkorsos geben.

„Wir Landwirte liefern die Grundstoffe für alle Produkte in den Lebensmittelregalen der großen Supermärkte“, wurde Landesbauernpräsident Detlef Kurreck zitiert. Für Montag nächster Woche plant zudem der Deutsche Bauernverband (DBV) eine Großdemonstration in Berlin. Auch diese wird nach eigenen Angaben vom Landesbauernverband unterstützt.

