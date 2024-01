Staus durch Bauernproteste in Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin (dpa/mv). Die Bauernproteste haben in ganz Mecklenburg-Vorpommern seit dem frühen Morgen zu Verkehrsbehinderungen geführt. An allen angemeldeten Stellen stehen aus Protest gegen Kürzungen im Agrarbereich die ersten Traktoren bereit, Autokorsos sorgten in Schwerin und Rostock für erste Staus, wie die Polizei mitteilte. Laut Polizei ist an allen Anschlussstellen der Autobahnen in Mecklenburg-Vorpommern mit Ausnahme der Anschlussstellen Pasewalk Süd (BAB 20), Rostock Nord (BAB 19) und Rostock (Anschluss BAB 19 zur B 105) mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Die Proteste richten sich gegen eine Abschaffung der Agrardiesel-Vergünstigung, die inzwischen auf drei Jahre gestreckt werden soll. In Städten wie Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, Greifswald, Wismar, Stralsund und Güstrow kommen Autokorsos hinzu. Dazu aufgerufen hatte die Initiative „Unternehmeraufstand MV“, von der sich die Vereinigung der Unternehmensverbände MV allerdings distanziert.

