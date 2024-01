Rostock Seawolves verlieren gegen FC Bayern

Rostock (dpa/mv). Die Rostock Seawolves haben eine Überraschung im ersten Spiel des Jahres verpasst. Vor der Rekordkulisse von 4832 Zuschauern in der Stadthalle unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held dem FC Bayern München in der Basketball-Bundesliga mit 85:91 (39:51). Die positive Nachricht aus Rostocker Sicht: Noch nie verfolgten so viele Zuschauer wie am Sonntag ein BBL-Heimspiel der Mecklenburger.

Chevez Goodwin sorgte mit einem Korbleger für die erste, aber auch einzige Führung der Rostocker in der Partie, die sich in den ersten Minuten zu einem Dreierfestival entwickelte. Während den Gastgebern bei vier Versuchen aus der Distanz jedoch nur ein Treffer gelang, waren die Bayern mit all ihren bis dahin fünf Würfen erfolgreich und zogen auf 15:5 davon.

Im weiteren Verlauf des ersten Viertels wuchs der Rückstand der Rostocker sogar auf 16 Punkte an. Erst im zweiten Spielabschnitt kamen die Mecklenburger besser zurecht und verkürzten den Abstand zwischenzeitlich auf nur noch sechs Punkte.

Nach dem knapp gewonnen dritten Viertel konnten die Seawolves das Blatt im Schlussabschnitt nicht mehr wenden. Zwar kämpfte sich das Held-Team in der Schlussphase noch auf 85:91 heran, musste am Ende aber die achte Niederlage im 14. Spiel hinnehmen. Bester Werfer aufseiten der Rostocker war Tyler Nelson mit 17 Punkten.

