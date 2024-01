Wetter Schnee und Eis halten in MV an: Verkehrslage beruhigt sich

Schwerin (dpa/mv). Nach einem winterlichen Wochenende mit viel Schnee im Westen Mecklenburg-Vorpommerns warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) weiterhin vor Glätte. Am Sonntagabend sowie in der Nacht zu Montag sei mit weiteren Schauern zu rechnen, die noch einmal einen bis drei Zentimeter Neuschnee bringen können. Der Himmel beginnt am Montag langsam aufzulockern, wodurch nicht nur Sonne, sondern auch noch eisigere Temperaturen möglich werden. Bei minus zehn Grad wird in der Nacht zum Dienstag der Tiefpunkt bei den Temperaturen im Binnenland erwartet.

Zumindest am Sonntag blieben witterungsbedingte Unfälle aber noch aus. „Grundsätzlich haben sich die Fahrer drauf eingestellt, dass jetzt ein bisschen Schnee liegt“, sagte eine Sprecherin der Polizei Neubrandenburg. Auch im Bereich Rostock berichtete die Polizei von deutlich weniger Glätteunfällen im Vergleich zu den Vortagen. Am Samstag mussten die Einsatzkräfte noch zu 27 Unfällen mit insgesamt 12 Verletzten alleine im Westen Mecklenburg-Vorpommerns ausrücken.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern