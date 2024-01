Vier Verletzte bei Unfall auf der A24

Lüblow (dpa/mv). Vier Fahrzeuginsassen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 24 bei Lüblow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) leicht verletzt worden. Das Auto, in dem die Vier saßen, war am Sonntagvormittag in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs, als der 42-jährige Fahrer von der Fahrbahn abkam. Der Wagen stieß erst gegen die Mittelschutzplanke, kam dann ins Schleudern und landete rechts in einem Graben, wie die Polizei mitteilte. Die Insassen kamen in ein Krankenhaus.

Das Auto war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird den Angaben zufolge auf rund 80.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Unfall kam, blieb zunächst unklar.

