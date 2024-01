Hansa motiviert durch Sieg: „Man sieht die ersten Früchte“

Belek (dpa/lmv). Mersad Selimbegovic verspricht sich durch seinen ersten Sieg als Trainer von Hansa Rostock einen Schub für die kommenden Wochen. Der Trainer des Fußball-Zweitligisten war nach dem 3:1 (0:0) gegen Drittligist Borussia Dortmund II im Trainingslager im türkischen Belek gut gelaunt. „Gegen einen so guten Gegner haben wir ein paar Sachen schon gesehen, die wir öfter sehen wollen“, sagte der Coach am Samstag und lobte vor allem den Auftritt in der zweiten Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel waren Serhat Semih Güler (57./66.) und Christian Kinsombi (90.) für den Ostseeclub erfolgreich. Julian Hettwer (76.) traf für die junge Dortmunder Mannschaft.

Torschütze Semih Güler sieht bereits eine Veränderung im Spiel der Mecklenburger: „Mit dem neuen Trainer haben wir jetzt seit knapp zwei Wochen gearbeitet und ich glaube, man sieht schon die ersten Früchte.“

Die Rostocker erlebten eine sportlich schwierige Hinrunde. Hansa reagierte Mitte Dezember und trennte sich von Trainer Alois Schwartz. Am 18. Dezember stellte der Club den Schwartz-Nachfolger Selimbegovic vor.

Der 41-Jährige, der schon Jahn Regensburg trainierte, muss seine Mannschaft nun auf das Testspiel gegen den bereits ausgeschiedenen Europa-League-Teilnehmer Linzer ASK aus Österreich vorbereiten. Am Mittwoch (15.00 Uhr) treffen beide Teams aufeinander.

Am Tag darauf reisen die Rostocker wieder ab. Dann gibt es noch einen Test gegen den VfB Lübeck am 13. Januar (13.00 Uhr), ehe eine Woche später der Rückrundenauftakt beim 1. FC Nürnberg (13.00 Uhr/Sky) ansteht.

