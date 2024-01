Vorpommern-Greifswald Auto rollt in Fluss: Bergung aus der Ryck

Greifswald (dpa/mv). Ein geparktes Auto ist in Greifswald ins Rollen gekommen und in die Ryck gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, konnte der 60-jährige Fahrzeughalter sein Auto am Samstag nicht starten und verließ es, ohne es zu sichern. Auf dem leicht abschüssigen Grundstück sei das Auto dann ins Rollen gekommen. Ohne Insassen sank der Wagen, wodurch ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand. Taucher der Berufsfeuerwehr mussten gemeinsam mit einem Abschleppunternehmen den Wagen bergen. Betriebsstoffe seien ersten Erkenntnissen zufolge nicht ausgetreten. Dennoch wurde eine Anzeige wegen Gewässerverunreinigung aufgenommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern