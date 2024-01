Ludwigslust-Parchim Weihnachtsbaum in Flammen: 50.000 Euro Schaden an Wohnhaus

Dabel (dpa/mv). Ein brennender Weihnachtsbaum hat in einem Wohnhaus in Dabel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatten) einen Sachschaden von etwa 50.000 Euro verursacht. Angaben der Polizei von Sonntag zufolge blieben die Hauseigentümer, ein Ehepaar im Alter von 73 und 76 Jahren, bei dem Brand am Samstag unverletzt. Das Wohnzimmer und der Flur wurden durch die Flammen jedoch so stark beschädigt, dass sie derzeit nicht bewohnbar sind.

Nach ersten Erkenntnissen lösten Kerzen an dem Baum die Flammen aus. Die Bewohner konnten diese nicht eigenständig löschen und retteten sich ins Freie. Insgesamt 57 Einsatzkräfte bekämpften den Brand. Das betroffene Ehepaar kam vorerst bei Bekannten unter.

