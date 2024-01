Rutschige Straßen sorgen weiterhin für Unfälle

Rostock (dpa/mv). Schneeglätte hat den zweiten Tag in Folge zu zahlreichen Unfällen auf den Straßen in Mecklenburg-Vorpommern geführt. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock rückten am Samstag zu 27 Verkehrsunfällen aus, wie die Polizei mitteilte. 12 Menschen wurden bei den Unfällen leicht verletzt. Autofahrerinnen und Autofahrer fuhren etwa gegen Bäume, rutschten in Gräben oder gegen andere Autos, wie ein Polizeisprecher berichtete. Die Polizei in Neubrandenburg verzeichnete nach Angaben eines Sprechers dagegen im Vergleich zum Vortag nur noch vereinzelte Glätteunfälle.

