SSC erkämpft knappen Sieg gegen Wiesbaden

Volleybälle liegen in einer Halle.

Schwerin (dpa/mv). Mit einem erkämpften Erfolg sind die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin in das neue Jahr gestartet. Am Samstagabend setzte sich die weiterhin personell geschwächte Mannschaft von Trainer Felix Koslowski mit 3:2 (23:25, 25:21, 25:15, 24:26, 15:8) gegen den VC Wiesbaden durch. Das Team büßte trotz des elften Saisonsiegs im 13. Spiel aber einen Punkt ein und verpasste dadurch die Rückkehr an die Tabellenspitze.

Im ersten Durchgang reichte den Gastgeberinnen eine zwischenzeitliche 14:11-Führung nicht, um den ersten Satz nach Hause zu bringen. Wiesbaden behielt in der Schlussphase die Nerven und verwandelte den dritten Satzball. Auch im zweiten Abschnitt schienen die Mecklenburgerinnen das Nachsehen zu haben, nachdem sie bereits mit 8:12 in Rückstand geraten waren, dann aber eine eindrucksvolle Aufholjagd starteten.

Beflügelt von dem Ausgleich dominierte der SSC den dritten Durchgang und erspielte sich 13 Satzbälle, musste den vierten Durchgang aber wieder an Wiesbaden abtreten. Im Tiebreak nutzte das Koslowski-Team den zweiten von sieben Matchbällen zum umjubelten Sieg.

