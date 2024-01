Schwesig: Dreikönigsverein von hoher Bedeutung

Neubrandenburg (dpa/mv). Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat die Arbeit des Dreikönigsvereins in Neubrandenburg gewürdigt. „Seit mehr als 20 Jahren begleitet das Dreikönigshospiz kranke Menschen und ihre Angehörigen in Neubrandenburg auf ihrem Weg zum Ende des Lebens hin - im Hospiz selbst und mit einem ambulanten Hospizdienst für schwerkranke Menschen zu Hause“, sagte Schwesig am Samstag beim traditionellen Benefizabend.

Jedes Jahr sei es erneut eine Herausforderung für den Verein, die nötigen Eigenmittel für den Betrieb des Hospizes zusammenzubekommen. Denn nur ein Teil der Mittel werde von den Krankenkassen übernommen. Die Arbeit des Vereins sei von großer Bedeutung für die Region.

Anlässlich des Benefizabends spenden Firmen, Mitglieder und Sponsoren Geld, das der Hospizarbeit, Jugendreisen nach Israel und anderen sozialen Projekten zugutekommt. 2022 kamen 75 000 Euro zusammen. Der 1991 gegründete Dreikönigsverein fühlt sich nach eigenen Angaben der christlichen Tradition verpflichtet und ist zugleich offen für alle Menschen.

Zum Dreikönigstreffen kamen in der Vergangenheit viele prominente Redner, darunter Kardinal Reinhard Marx, Michail Gorbatschow, Angela Merkel, Roman Herzog, Wolfgang Schäuble, Wolfgang Thierse und Joachim Gauck, bevor er Bundespräsident wurde.

