Jetzt regieren Steven I. und Alina I.: „MV Helau!“

Rostock (dpa/mv). Mecklenburg-Vorpommerns neues närrisches Regentenpaar, Prinzessin Alina I. und Prinz Steven I., hat offiziell sein Amt angetreten. Die Inthronisation erfolgte am Samstag standesgemäß im Rostocker Rathaus mit Musik, Schunkeln und viel „Helau“. Rund 100 Närrinnen und Narren waren zu der Zeremonie gekommen, auch Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) war anwesend.

Das Prinzenpaar des Karneval-Landesverbandes kommt wie im Vorjahr aus Rostock. Dort wurde am 11. November auch das Rathaus von den Narren gestürmt. „Rostock ist die närrische Hauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns“, sagte Verbandspräsident Lutz Scherling. „Die anderen Narren regieren in Schwerin.“

Der Terminkalender des Prinzenpaares ist voll. Nächste Woche geht es zum Tollitätenempfang in den Schweriner Landtag, eine Woche später ist am 18. Januar der Empfang der Landesprinzenpaare im Bundeskanzleramt. Zudem stehen zahlreiche Besuche bei Karnevalsveranstaltungen an, darunter auch die Teilnahme am Rosenmontagszug in Feldberg.

Das Landesprinzenpaar kommt dieses Jahr von der Karnevalsgesellschaft „Greifennarren“ Rostock. Im Vorjahr regierten Joachim I. und Kristin I. vom Rostocker Karneval Club. Nach Angaben des Landesverbandes gibt es in MV 86 Karnevalsvereine und rund 7500 Närrinnen und Narren im Alter von 5 bis 90 Jahren.

