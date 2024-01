Agrarpolitik Bauern-Proteste in MV: Sonntagsfahrverbot für LKW aufgehoben

Schwerin (dpa/mv). Im Rahmen der geplanten Bauern-Proteste am Montag wurde für ganz Mecklenburg-Vorpommern das Sonntagsfahrverbot aufgehoben. Am 7. Januar dürfen somit auch Lastkraftwagen über 7,5 Tonnen fahren, solange sie lebenswichtige Waren transportieren, erklärte das Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern. Auch unbedingt erforderliche Leerfahrten sind erlaubt, so Angaben von Samstag.

Für Montag hat der Deutsche Bauernverband (DBV) Autobahnblockaden und Traktorfahrten in ganz Deutschland geplant. In Mecklenburg-Vorpommern haben die Protestierenden von 6 bis 9 Uhr Blockaden an mehreren Autobahnauffahrten angekündigt. Die Autobahnabfahrten sollen laut Informationen des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung jedoch nicht blockiert werden. Anderen Verkehrsteilnehmer wird vom Ministerium empfohlen, nötige Reisen zeitlich zu verschieben.

