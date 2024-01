22-Jähriger stirbt nach Autounfall

Ludwigslust (dpa/mv). Ein 22-Jähriger ist nach dem Zusammenstoß zweier Autos im Landkreis Ludwigslust-Parchim gestorben. Der junge Mann erlag nach dem Unfall am Freitag seinen Verletzungen im Krankenhaus, wie die Polizei am späten Abend mitteilte. Er war demnach am Nachmittag als Beifahrer im Auto mit zwei weiteren Männern im Alter von 19 und 21 Jahren unterwegs. Zwischen Sülte und Uelitz kam ihr Wagen den Angaben zufolge erst nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet dann auf die Gegenspur. Ein entgegenkommendes Auto fuhr dem Fahrzeug laut Polizei dort frontal in die Beifahrerseite.

Durch den Aufprall erlitten auch der 19-Jährige und der 21-Jährige schwere Verletzungen, wie es weiter hieß. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde leicht verletzt.

