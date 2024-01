Lotto meldet Einsatzrekord für MV im Jahr 2023

Schwerin (dpa/mv). Lottospieler in Mecklenburg-Vorpommern haben im vergangenen Jahr über 137 Millionen Euro eingesetzt. Dies sei der höchste Spieleinsatz bei den Lotterien seit der Gründung der Verwaltungsgesellschaft Lotto und Toto in Mecklenburg-Vorpommern 1991 und übertreffe das starke Ergebnis von 132 Millionen Euro aus 2022, teilte Lotto und Toto in MV am Freitag mit.

Zwar gab es 2023 keinen Millionengewinn im Nordosten. Allerdings erzielten den Angaben zufolge 32 Spielteilnehmer Großgewinne. Der größte Gewinn in Höhe von rund 355.000 Euro im Eurojackpot ging Anfang August an einen Teilnehmer aus Rostock. Der überwiegende Anteil der Einsätze stammte auch 2023 mit rund 80 Prozent aus den etwa 490 Lotto-Annahmestellen in MV.

Als Unternehmen der Landesregierung trage Lotto MV zum Gemeinwohl in Mecklenburg-Vorpommern bei. Insgesamt seien 2023 dafür rund 47 Millionen Euro zur Verfügung gestellt worden. Allein von der Verwaltungsgesellschaft seien Lotteriesteuern in Höhe von rund 23 Millionen Euro an das Land geflossen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern