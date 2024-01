Montag dreistündige Blockade von Autobahnauffahrten

Schwerin (dpa/mv). Die Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern dürfen nach Angaben des Schweriner Innenministeriums kommenden Montag an zahlreichen Autobahnanschlussstellen demonstrieren. „Es wurde sich darauf verständigt, dass sich die landesweiten Proteste der Landwirtinnen und Landwirte auf ein Zeitfenster von 6 bis 9 Uhr und lediglich auf die Autobahnauffahrten beschränken“, teilte das Ministerium am Freitag mit. „Damit bleiben die Autobahnausfahrten ausgenommen. Ebenso sind Rettungswege freizuhalten.“ Ebenso sei das Passieren der Autobahnkreuze jederzeit möglich. Im entsprechenden Bescheid heißt es zudem, an den Anschlussstellen Pasewalk Süd (A20), Rostock-Nord (A19) und Rostock, Anschluss A19 zur B105 seien Versammlungen untersagt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern