Verkehr Proteste am Montag: Teils kein Personennahverkehr in MV

Greifswald (dpa/mv). Wegen der angekündigten Protestaktionen unter anderem von Landwirten werden kommenden Montag in Mecklenburg-Vorpommern erhebliche Einschränkungen im öffentlichen Personennahverkehr erwartet. In Greifswald soll der Busverkehr ab 6.00 Uhr zeitweise komplett eingestellt werden, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Das betreffe auch den Schülerverkehr. Auch im umliegenden Landkreis wird der ÖPNV-Linienverkehr und die Schülerbeförderung laut Kreisverwaltung ausgesetzt werden.

Die Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim (VLP) will den Linienverkehr voraussichtlich erst ab 11.00 Uhr aufnehmen. So soll unter anderem vermieden werden, dass Schülerinnen und Schüler bei kalten Temperaturen etwa an Haltestellen oder in Bussen stranden.

Das Schweriner Bildungsministerium hatte mitgeteilt, dass Schülerinnen und Schüler, die wegen der Proteste nicht zur Schule kommen können, als entschuldigt gelten.

In Rostock, der größten Stadt des Landes, sollen die Straßenbahnen und Busse der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) fahren. Allerdings könne es auch hier zu Einschränkungen kommen.

Auch andere Städte und Kreise haben vor Verkehrseinschränkungen gewarnt. Unter anderem soll vielerorts am Montag auch die Müllabfuhr nicht stattfinden.

