Pegelstände der Ostsee erreichen keine dramatischen Werte

Rostock/Kiel (dpa/lno/lmv). Nach der Sturmflut an der Ostsee am Donnerstag und der Entwarnung am Donnerstagnachmittag sind die Pegelstände an der Küste am Freitagmorgen nochmal gestiegen. Mit rund 75 Zentimetern über dem normalen Hochwasser seien das aber keine dramatischen Werte, teilt eine Sprecherin des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie am Freitagmorgen mit.

Im Laufe des Tages sollen die Wasserstände demnach wieder sinken. “Der Füllungsgrad der Ostsee ist momentan relativ hoch, so dass wir zwar nicht ganz auf die normalen Hochwasserwerte zurückkehren werden, aber wohl auch nicht stark darüber sein werden„, teilte die Sprecherin mit. Von einer Sturmflut könne nicht mehr die Rede sein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern