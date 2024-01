Notfallsanitäter: „Nachholbedarf bei Erster Hilfe“

Rostock (dpa/mv). Der Rostocker Notfallsanitäter Christian Manshen ist zugleich Influencer - und will damit auch auf den Mangel an Erste-Hilfe-Kenntnissen in Deutschland aufmerksam machen. „Wir haben immer noch eine schlechte Statistik, muss man wirklich sagen, mit der Wiederbelebung in Deutschland. Da machen es andere Länder uns vor“, sagte der 34-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Bei der Vermittlung der Maßnahmen der Ersten Hilfe etwa in Schulen sei Deutschland „wirklich noch super schlecht“. Die Folgen ausbleibender Wiederbelebungsversuche kennt er aus seinem Arbeitsalltag.

Manshen hat einen Instagram-Kanal mit mehr als 32.000 Abonnenten, ist auf Tiktok unterwegs und betreibt zusammen mit Rettungssanitäter Luis Teichmann einen Podcast, der für den Deutschen Podcast Preis nominiert war. „Insgesamt hatten wir schon über 10 Millionen Hörer“, sagt Manshen. Auch auf Tour waren sie. Vorerst macht Manshen den Podcast allein weiter, weil sich Teichmann auf seinen Promotion im Fach Rettungsingenieurwesen konzentrieren will.

Aileen Holm, Sprecherin der Johanniter, sagte zu Manshens Engagement: „Wir sind da irre stolz drauf, dass er nicht nur professioneller Retter ist bei uns, sondern diese Infos auch noch nach außen trägt.“

