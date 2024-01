Männer attackieren Busfahrer mit Tierabwehrspray

Hohenkirchen (dpa/mv). Zwei Männer ohne Fahrschein haben in Hohenkirchen einen Busfahrer mit Pfefferspray attackiert. Ersten Ermittlungen zufolge wollten die beiden Männer am Donnerstag in dem Ort bei Wismar (Landkreises Nordwestmecklenburg) einen Linienbus besteigen, gerieten aber mit Fahrer in einen Streit, da sie keine Fahrkarten vorweisen konnten, wie die Polizei mitteilte.

Als der Fahrer sie deshalb des Busses verwiesen habe, hätten sie beim Verlassen des Fahrzeugs mit einem Tierabwehrspray in Richtung des Busfahrers gesprüht. „Dieser verspürte sofort ein starkes Brennen in den Augen und konnte kurzzeitig nichts mehr sehen“, teilte die Polizei mit. Die beiden Männer seien zunächst geflüchtet, konnten laut Polizei aber in der Nähe des Tatorts dingfest gemacht werden. Gegen sie wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Die übrigen Fahrgäste konnten ihre Fahrt laut Polizei mit einem Ersatzbus fortsetzen. Der Busfahrer wurde von einer Rettungswagenbesatzung versorgt.

