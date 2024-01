Trotz Einlenken vom Bund Bauernprotest in MV erwartet

Neubrandenburg (dpa/mv). Trotz angekündigter Nachbesserungen der Bundesregierung beim Agrardiesel und der Kfz-Steuer für Landwirte dürfte es kommenden Montag Proteste auch in Mecklenburg-Vorpommern geben. Sie deute die ersten Zeichen so, dass das, was in Berlin auf den Tisch gelegt wurde, nichts an den Protestplänen ändere, sagte eine Sprecherin des Landesbauernverbandes am späten Donnerstagnachmittag. Demnach tagte der Landesvorstand und verständigte sich dazu. Man wollte am Freitag weiter informieren.

Die Bundesregierung hatte erklärt, dass es doch keine Streichung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft geben soll. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel werde gestreckt und in mehreren Schritten vollzogen. Auch auf Bundesebene will der Bauernverband an einer Aktionswoche ab kommendem Montag festhalten.

Der Protest zeichnet sich verglichen mit ursprünglichen Plänen in abgespeckter Form ab. Nach Informationen vom Landesbauernverband vom Donnerstagvormittag wird es wahrscheinlich Protestaktionen an mehr als 50 Autobahnzufahrten geben, allerdings zeitgleich davon nur an jeder zweiten für zwei Stunden mit anschließendem Wechsel, so dass der Verkehr an den jeweils freien Anschlussstellen fließen könne. Als Zeitfenster wurde 7.00 bis 11.00 Uhr genannt.

Zuvor hatte der Radiosender Ostseewelle Hit-Radio Mecklenburg-Vorpommern über einen Kompromiss zwischen Bauernverband und Innenministerium berichtet, die sich über die Form des Protestes verständigten. Das Ministerium teilte am Donnerstag mit, es sei noch keine finale Bescheidung der Aktionen ergangen. Daher werde das Ministerium zunächst keine Aussagen zum Inhalt des Bescheids treffen.

Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) sagte am Donnerstag im Elbegebiet, „die Landwirtinnen und Landwirte haben das Recht zu protestieren und auch auf ihre Lage aufmerksam zu machen.“ Sie produzierten mit harter Arbeit Lebensmittel, die eben auch preislich stabil bleiben sollten.

Es sei gut, dass die Bundesregierung auf den Protest der Landwirte reagiere. „Wir unterstützen die Landwirte darin, dass es zu keinen weiteren Belastungen kommen darf. Deshalb ist es gut, dass die erste Forderung von uns erfüllt ist. Die Kfz-Steuer ist vom Tisch.“ Mit Blick auf den Agrardiesel wolle sie sich den Kompromiss der Bundesregierung genau anschauen.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unterdessen teilte das Schweriner Bildungsministerium mit, dass Schüler und Schülerinnen, die kommende Woche in Mecklenburg-Vorpommern wegen der angekündigten Bauernproteste nicht zur Schule kommen, als entschuldigt gelten. Ein Sprecher stellte klar, dass es sich nicht um eine pauschale Freistellung handle. Die Freistellung gelte vielmehr für Schüler und Schülerinnen, die tatsächlich durch die Proteste auf ihrem Weg zur Schule behindert würden.

Schulen sollen laut Ministerium für alle Jahrgangsstufen den Unterricht absichern oder eine Betreuung anbieten. Eltern sollten selbst entscheiden, ob sich Kinder und Jugendliche auf den Schulweg machen und trotz möglicher Verkehrsbehinderungen am Unterricht in der Schule teilnehmen oder in der Schule betreut werden sollen.

Die Bauern dürften am kommenden Montag in MV nicht die einzigen Demonstranten auf der Straße sein. In mehreren Städten hat die Initiative „Unternehmeraufstand MV“ Autokorsos angemeldet, etwa in Neubrandenburg, Rostock, Güstrow, Wismar oder Schwerin. Auch in Stralsund sind laut zuständigem Landkreis Proteste angemeldet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern