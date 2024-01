Unwetter Ostsee-Sturmflut: Vorsichtsmaßnahmen auch in Vorpommern

Wismar (dpa/mv). Angesichts gestiegener Pegel haben sich auch in Vorpommern Städte auf die aktuelle Ostsee-Sturmflut vorbereitet. In Greifswald wurde nach Angaben der Stadt das Sperrwerk einschließlich Seitenelementen geschlossen. Die Feuerwehr beobachte die Entwicklung, überprüfe Sandsäcke, Sandlager und kontrolliere Stromaggregate, teilte die Stadt am Donnerstag mit.

Nach Daten des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) lag der Pegelstand in Greifswald bei etwa 1,15 Meter über dem normalen Wasserstand. Wie auch andernorts an der Küste sollte er am Nachmittag aber wieder fallen.

In Stralsund wurden im Bereich der Hafeninsel Straßen gesperrt. Fahrzeughalter sollten ihre Autos im Blick behalten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern