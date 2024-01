Umwelt Nabu ruft am Wochenende zur Winter-Vogelzählung auf

Schwerin (dpa/mv). Trotz des vielen Regens und der kälter werdenden Temperaturen schlägt am kommenden Wochenende wieder die „Stunde der Wintervögel“. Zu der Aktion des Naturschutzbundes Nabu sind vom 5. bis 7. Januar auch in Mecklenburg-Vorpommern freiwillige Vogelzähler eingeladen.

Die Mitmach-Regel: Einfach eine Stunde lang die Vögel vor dem Fenster, im Garten oder im Park beobachten und anschließend spätestens bis 15. Januar die Ergebnisse dem Nabu melden.

Vogelzähler machen alles richtig, wenn sie von jeder Art die höchste Anzahl an Vögeln notieren, die sie während einer Stunde gleichzeitig sehen konnten. Werden also zunächst zwei Spatzen zugleich an einer Futtersäule gesichtet, kurze Zeit später vier und vielleicht noch mal später sechs, dann werden die Zahlen nicht addiert, sondern die Sechs als höchste Zahl für die Art gemeldet.

Der Nabu gab zu bedenken, dass bei Dauerregen Vögel weniger aktiv seien. Werde ihr Gefieder nass, kühlten sie schneller aus und brauchten mehr Energie, um die nasskalte Zeit zu überstehen. „Es kann daher sein, dass sich zur diesjährigen Zählung mehr Vögel an den Futterstellen einfinden, weshalb sich das Beobachten und Zählen auch bei Regenwetter lohnt - und natürlich auch das Füttern der Vögel“, sagte Manuela Heberer vom Nabu MV.

Im vorigen Jahr zählten bundesweit knapp 100.000 Menschen bei der „Vogel-Winterstunde“ mit - davon 2494 in Mecklenburg-Vorpommern, die insgesamt 74 541 Vögel beobachteten. Am häufigsten gesichtet wurde dabei der robuste Haussperling.

