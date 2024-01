Musik Festspiele MV starten mit Konzert in Ulrichshusen

Schwerin/Ulrichshusen (dpa/mv). Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern leiten das neue Jahr traditionell mit dem Neujahrskonzert an ihrem Hauptspielort Ulrichshusen (Mecklenburgische Seenplatte) ein. Begleitet vom niederländischen Klavierduo Lucas und Arthur Jussen singt Bariton Benjamin Appl Lieder von Franz Schubert.

Bei dem Doppelkonzert am Samstag und Sonntag ist auch Klarinettist Matthias Schorn mit von der Partie. Schorn und die Jussen-Brüder, die Bearbeitungen von Stücken von Schubert und Robert Schumann spielen, gastieren als ehemalige Preisträger des Nachwuchswettbewerbs Junge Elite seit vielen Jahren regelmäßig bei den Festspielen MV.

Ulrichshusen feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum als Festspielort. Für die Premiere hatte Dirigent Yehudi Menuhin gesorgt, der im August 1994 mit dem London Symphony Orchestra in der Feldsteinscheune gastierte. Neben der ehemaligen Scheune, die mehr als 1000 Zuhörern Platz bietet, sind auch das wiederaufgebaute Schloss und die neu errichtete Remise heute wichtige Spielstätten der Festspiele. Mit mehreren Veranstaltungen würdigen die Organisatoren des Klassikfestivals in diesem Sommer die Bedeutung von Ulrichshusen für die Musik im Land.

Ende vorigen Jahres hatte der Kartenvorverkauf für die Sommersaison 2024 begonnen. Auf dem Programm stehen insgesamt 130 Konzerte an 92 Spielorten, darunter Kirchen, Schlösser, Werkhallen, Gutshäuser und Parks. 23 der Konzerte werden vom Signum saxophone quartet bestritten. Die vier jungen Saxofonspieler aus Slowenien und Italien drücken dem Festspiele-Sommer als Preisträger in Residence in diesem Jahr ihren Stempel auf.

Die Hauptsaison der Festspiele MV, die zu den größten deutschen Klassik-Festivals gerechnet werden, beginnt traditionell Mitte Juni und dauert drei Monate. Das Eröffnungskonzert bestreiten am 14. Juni in Wismar die Hamburger NDR Elbphilharmonie und der Klarinettist Martin Fröst. Im vorigen Sommer hatten etwa 65.000 Musikliebhaber die Konzerte der Festspiele besucht.

