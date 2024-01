Rostock: Bundesweit erster digitaler Gewerbesteuerbescheid

Rostock (dpa/mv). Als bundesweit erste kommunale Verwaltung haben die Behörden der Hansestadt Rostock nach eigenen Angaben einen digitalen Gewerbesteuerbescheid verschickt. Damit übernehme Rostock die Führungsposition in einem Modernisierungsprozess, der in nächster Zeit in allen etwa 11.000 deutschen Kommunen geleistet werden müsse, teilte die Stadt am Donnerstag mit.

Finanzsenator Chris von Wrycz Rekowski sprach von einem Meilenstein und einer Erleichterung für die etwa 8800 Gewerbesteuerpflichtigen in Rostock. Rostock erwartet für 2024 Gewerbesteuern in Höhe von 133,6 Millionen Euro. Damit sei die Gewerbesteuer eine der wichtigsten Einnahmen für den Kommunalhaushalt.

