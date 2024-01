Hochwasser: Schwesig und Backhaus an Elbe

Boizenburg (dpa/mv). Angesichts gestiegener Pegelstände wollen Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Umweltminister Till Backhaus (beide SPD) am Donnerstag (15.15 Uhr) die Elbregion besuchen. Sie wollen sich zusammen mit dem Landrat von Ludwigslust-Parchim Stefan Sternberg (ebenfalls SPD) und Boizenburgs Bürgermeister Rico Reichelt (Linke) ein Bild von der Hochwasserlage machen.

In Dömitz und Boizenburg hatte die Elbe am Mittwoch Pegelstände von mehr als 5,55 beziehungsweise 5,45 übertroffen. Seit Überschreiten von fünf Metern gilt Alarmstufe 1. Erst ab Alarmstufe 2 ist von Überflutungen die Rede. Die dafür veranschlagten Pegelstände von 5,80 sollen nach offizieller Prognose nicht überschritten werden. In Dömitz wurde für Mittwoch und Donnerstag mit 5,60 und in Boizenburg für Donnerstag und Freitag mit 5,55 Meter gerechnet.

Unterdessen besteht für die deutsche Ostseeküste eine Sturmflutwarnung. Demnach werden in der Lübecker Bucht am Donnerstag Wasserstände um bis zu 1,2 Meter über dem mittleren Wasserstand erwartet. Westlich von Rügen ist eine Überschreitung um 1,1 und östlich von Rügen um 1 Meter vorhergesagt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern