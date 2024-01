Erster Schultag nach den Weihnachtsferien in MV

Schwerin (dpa/mv). Nach den Weihnachtsferien beginnt am Donnerstag für die rund 160.000 Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern wieder der Unterricht. In der saisonalen Erkältungs- und Krankheitswelle können Schulen in MV noch auf das sogenannte Phasenmodell zurückgreifen, um bei hohen Krankenständen der Lehrkräfte den Unterricht soweit wie möglich abzusichern. Es gilt zunächst bis zum Ende des laufenden Schulhalbjahres. Die nächsten Ferien sind für die Kinder und Jugendlichen in MV schon in Sicht: Nach vier Wochen Unterricht beginnen am 5. Februar die zweiwöchigen Winterferien.

