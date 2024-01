Gewerkschafter: Bäckereibranche muss sich neu ausrichten

Neubrandenburg. Nach der Insolvenz der Backkette Lila Bäcker hat der Gewerkschafter Jörg Dahms ein Umdenken in der Branche gefordert. „Die Branche muss sich neu ausrichten, weil sie hat sonst keine Chance gegenüber den Großmärkten“, sagte der Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch. „Weil die Menschen einfach weniger Geld in der Tasche haben.“ Grund sei die Inflation.

Die Kunden fragten sich, wofür sie ihr Geld ausgeben, wenn etwa im Supermarkt sechs Berliner 1,90 Euro kosteten und im Lila Bäcker ein einzelner teilweise 2,50 Euro. „Wenn man das Gleiche anbietet wie im Großmarkt für einen anderen Preis, dann muss man sich nicht wundern, dass es nicht weitergeht.“

Wie sich Bäcker in Zukunft aufstellen können, sei „verdammt schwer zu beantworten“, sagte Dahms. Möglicherweise müssten sie künftig wieder weniger auf Masse und mehr auf lokal verfügbare Spezialitäten und Naturprodukte ohne Zusatzstoffe setzen, so dass sich Kunden tatsächlich belohnten, wenn sie in einen Bäcker gingen. „Es kann sein, dass die Großteiligkeit im Bäckereihandwerk zu Ende ist.“

Die insolvente Backkette Lila Bäcker hatte am Dienstag die Schließung von etwa einem Drittel ihrer 230 Filialen und die Entlassung von rund 500 ihrer 1600 Mitarbeiter bekannt gegeben. Zum 1. Januar war demnach ein Insolvenzverfahren eröffnet worden. Zuvor seien Bemühungen einer Sanierung in Eigenverwaltung gescheitert.

Das Unternehmen mit Filialen in Brandenburg, Berlin, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern verwies auf Krisen durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine, gestiegene Rohstoff-, Energie- und Lohnkosten und Zurückhaltung bei den Kunden infolge der Inflation. Lila Bäcker war schon einmal 2019 nach einer Insolvenz neu gestartet.

