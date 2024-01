125 Jahre Rostocker Zoo: „Erdmännchenkonzert“ zum Jubiläum

Rostock (dpa/mv). Der Rostocker Zoo feiert in diesem Jahr sein 125-Jahr-Jubiläum. Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) dankte und gratulierte dem Team um Zoodirektorin Antje Angeli. Der Rostocker Zoo erfülle viele Aufgaben. „Er ist ein Ort der Umweltbildung, touristische Sehenswürdigkeit, Freizeit-Highlight, Botanischer Garten, und natürlich kümmert er sich um den Artenschutz“, sagte Kröger am Mittwoch. Der Zoo erfreue sich bei Rostockerinnen und Rostockern und vielen Gästen großer Beliebtheit.

Jährlich besuchen rund 600.000 Menschen die Anlage im Barnstorfer Wald. Am 4. Januar 1899 wurde der erste Tierwärter im damaligen „Hirschgarten“ an der Trotzenburg angestellt. Im Jubiläumsjahr wartet der Zoo mit vielen Veranstaltungen auf, zu denen nicht nur die seit 1999 ausgerichtete traditionelle „Klassik-Nacht“ (7. Juni) im Zoo gehört. Vom 4. Januar bis 25. Februar werden künstlich erzeugte Polarlichter den Zoo jeweils von Donnerstag bis Sonntag in ein besonderes Licht tauchen. Am 8. Juni spielt die Norddeutsche Philharmonie Rostock im Zoo zudem das erste „Erdmännchenkonzert“ (Peter und der Wolf) speziell für Kinder.

