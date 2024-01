Vier Verletzte und 100.000 Euro Schaden nach Unfall

Neubrandenburg (dpa/mv). Bei einem Unfall in Neubrandenburg sind vier Menschen zum Teil schwer verletzt und mehrere Autos stark beschädigt worden. Ein 44-Jähriger sei am Dienstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Dort sei sein Wagen mit vier weiteren kollidiert. Ein Mensch sei schwer, drei weitere leicht verletzt worden. Drei Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit gewesen. Der Schaden wird laut Polizei auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Es bestünde der Verdacht, dass der 44-Jährige betrunken gewesen sei. Ein Atemalkoholwert liege aber nicht vor. Eine Blutprobe sei jedoch entnommen worden.

