Feiertagsverkehr auf Inseln: Weiterer Reiseverkehr erwartet

Stralsund (dpa/mv). Reiserückkehrer haben zum Jahreswechsel teils für volle Straßen in Mecklenburg-Vorpommern gesorgt. Am Dienstag gab es etwa auf der Bundesstraße 96 auf Rügen dichten Verkehr und Stau. Laut ADAC-Verkehrsmeldungen waren die Straßen auf Usedom teilweise dicht und auch auf der Autobahn 19 aus Richtung Küste in Richtung Süden gab es demnach Stau. „Die Buchungszahlen waren ja schon recht gut“, sagte ein ADAC-Sprecher. Deswegen seien gerade die Nadelöhre auf und vor den Inseln betroffen. „Da kann es natürlich schon besonders eng werden.“

Zur Wochenmitte und zum Wochenende rechne er mit noch mehr Reiseverkehr. Kommende Woche endeten in elf Bundesländern die Ferien. In anderen Bundesländern wie Mecklenburg-Vorpommern müssten Schulkinder schon diese Woche wieder zur Schule.

