Selimbegovic leitet erstmalig Training von Hansa Rostock

Rostock (dpa/lmv). Hansa Rostock hat mit seinem neuen Coach Mersad Selimbegovic die Vorbereitung auf die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga aufgenommen. Am Dienstagmittag begrüßte der 41-Jährige die Profis auf dem Trainingsplatz bei seiner ersten Einheit als Coach des Ostsee-Clubs. Rostock, aktuell Tabellen-16., will mit Selimbegovic den Klassenerhalt schaffen.

Die Hanseaten hatten Mitte Dezember auf die angespannte sportliche Lage reagiert und sich von Trainer Alois Schwartz getrennt. Nachwuchs-Sportchef Uwe Speidel hatte die Mannschaft als Interimscoach übernommen, in seinem einzigen Spiel beim von Ausschreitungen überschatteten 0:3 in Paderborn allerdings auch keine Besserung bewirken können. Am 18. Dezember präsentierte Rostock Schwartz-Nachfolger Selimbegovic. Der 41-Jährige hatte lange bei Jahn Regensburg gearbeitet und kennt die 2. Liga gut.

Hansa startet am 20. Januar (13.00 Uhr/Sky) mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg in die Rückrunde. Zuvor soll unter anderem im Trainingslager die Grundlage für eine erfolgreiche Rückrunde gelegt werden. Am Donnerstag reisen die Hanseaten in die Türkei. Dort sollen zwei Testspiele ausgetragen werden - gegen Borussia Dortmund II (6. Januar) und den österreichischen Bundesligisten Linzer ASK (10. Januar). Am 13. Januar (13 Uhr) soll im heimischen Ostseestadion der letzte Härtetest stattfinden. Die Partie gegen Drittligist VfB Lübeck findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

