Hunderte Ferkel bei Stallbrand getötet

Ludwigslust (dpa/mv). Bei einem Brand in einem Schweinestall sind in Bresegard bei Eldena (Landkreis Ludwigslust-Parchim) am Dienstagvormittag mehrere Hundert Ferkel verendet. Rund 500 Tiere hätten aus dem betroffenen Gebäude gerettet werden können, teilte die Polizei mit. Zum Zeitpunkt des Brandes waren 800 bis 900 Ferkel in dem Stall.

Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass sich das Feuer im Inneren des Stalls entzündete. Die Schadenshöhe war zunächst unklar. Das Gebäude wurde von der Polizei beschlagnahmt.

