Ai Vy Luong erstes Neujahrsbaby am Südstadt-Klinikum

Rostock (dpa/mv). In der größten Geburtsklinik Mecklenburg-Vorpommerns hat das erste Baby des neuen Jahres 2024 um 0.35 Uhr das Licht der Welt erblickt. Die kleine Ai Vy Luong wog bei ihrer Geburt in der Universitätsfrauenklinik am Klinikum Südstadt Rostock 3260 Gramm und maß 50 Zentimeter, wie das Krankenhaus am Montag mitteilte. Im vergangenen Jahr habe die Klinik insgesamt 2197 Geburten verzeichnet (2022: 2462). Für insgesamt 2263 Kinder (2022: 2571) - 1082 Mädchen und 1181 Jungen - heiße es damit ein Leben lang: Geboren in Rostock. 2023 seien eine Drillingsgeburt mit drei Jungs sowie 64 Zwillingspärchen registriert worden.

