Schloss Ludwigslust mit Pyrotechnik beschädigt

Ludwigslust (dpa/mv). Das Schloss Ludwigslust ist am Silvesterabend mit Pyrotechnik beschossen und beschädigt worden. Zwei Tatverdächtige im Alter von 27 und 28 Jahren seien festgestellt worden, teilte die Polizei in der Nacht zum Montag mit. Sie seien alkoholisiert gewesen. Die Polizei gab den Sachschaden mit 1000 Euro an.

Schloss und Stadt Ludwigslust wurden in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts von Herzog Friedrich dem Frommen erbaut, der die Residenz von Schwerin dorthin verlegte. 70 Jahre lang residierten die mecklenburgischen Herzöge in Ludwigslust, ehe der Hof Mitte des 19. Jahrhunderts wieder nach Schwerin zog. Die Herzogsfamilie nutzte das Schloss aber noch bis 1945.

