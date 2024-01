Sechs Verletzte bei Explosion auf Insel Rügen

Neubrandenburg (dpa/mv). In einem Imbiss auf der Insel Rügen ist es in der Silvesternacht zu einer Explosion gekommen. Sechs Menschen seien dabei verletzt worden, zwei von ihnen schwer, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. An einer Gasflasche in Göhren sei eine Stichflamme entstanden, danach sei es zu einer Explosion gekommen. Die schwerer Verletzten wurden demnach mit Rettungshubschraubern in Kliniken nach Berlin und Greifswald gebracht. Zum Zeitpunkt der Explosion gab es laut Polizei auf dem Kurplatz eine Silvester-Veranstaltung.

