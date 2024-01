Verdacht der Sachbeschädigung AfD-Bürgerbüro in Schwerin beschmiert

Schwerin (dpa/mv). Unbekannte Täter haben am Neujahrsmorgen das AfD-Bürgerbüro am Schweriner Bürgermeister-Bade-Platz mit Graffiti besprüht und Aufkleber angebracht. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen.

