100.000 Euro Schaden wegen geplatzter Wasserleitung in Kita

Ribnitz-Damgarten (dpa/mv). Eine geplatzte Wasserleitung hat in einer Kindertagesstätte in Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) einen Schaden von etwa 100.000 Euro verursacht. Als die Polizei und Feuerwehr am Samstagabend an der Kita eintrafen, trat das Wasser bereits in beiden Etagen aus den Fenstern und lief die Gebäudefassade hinunter, wie die Polizei mitteilte. Eine Anwohnerin hatte die Einsatzkräfte demnach alarmiert, als sie plätschernde Geräusche in der Straße wahrnahm.

Die Feuerwehrleute stellten das Wasser ab. Das ausgetretene Wasser hatte etwa ein Viertel des gesamten Gebäudes unbenutzbar gemacht, wie es in der Mitteilung weiter hieß. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge gibt es laut Polizei keine Hinweise auf eine Straftat.

