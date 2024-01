18-Jähriger flüchtet mit Auto vor Polizei und baut Unfall

Neubrandenburg (dpa/mv). Ein 18-Jähriger ohne Führerschein hat sich am Samstagabend in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Der junge Mann fiel den Beamten auf einem Parkplatz beim Driften auf, wie die Polizei mitteilte. Als sie ihn kontrollieren wollten, fuhr er davon und beschleunigte während des Fluchtversuchs auf teilweise 100 Stundenkilometer. Nach knapp drei Kilometern verlor der 18-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen und stieß damit gegen einen Bürgersteig. Der Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Zuvor hatte der junge Fahrer mit dem Auto Schäden an Banketten, Leitpfosten und Verkehrsschildern verursacht. Gegen den 18-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen und Unfallflucht ermittelt.

