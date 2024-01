Zeugen verfolgen betrunkenen Autofahrer bis Polizeieinsatz

Neubrandenburg (dpa/mv). Zeugen haben einen betrunkenen Autofahrer im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte über rund 30 Kilometer verfolgt und so der Polizei geholfen. Der Autofahrer zeigte am Samstagabend nach Zeugenaussagen auf der Bundesstraße von Neubrandenburg nach Waren Müritz ein auffälliges Fahrverhalten. Er sei in Schlangenlinien gefahren, habe wiederholt ohne erkennbaren Grund fast angehalten und sei dann mit überhöhter Geschwindigkeit weitergefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Kurz vor der Ortschaft Möllenhagen kam der Wagen von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen, dann fuhr der Fahrer weiter. Polizisten stellten den Mann wenig später. Ein Atemalkoholtest bei dem 40 Jahre alten Fahrer habe 2,27 Promille ergeben. Bei der Blutentnahme habe der Betrunkene Widerstand geleistet und sich leicht verletzt. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein.

Der 40-Jährige erhält jetzt Anzeigen nicht nur wegen Trunkenheit im Verkehr und Unfallflucht - Verfahren drohen auch wegen Widerstands, tätlichen Angriffs und Beleidigung. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern