Auto gerät in Gegenverkehr: Zwei Frauen im Krankenhaus

Lützow (dpa/mv). Auf der B104 zwischen Lützow und Eulenkrug ist ein Auto in den Gegenverkehr geraten und mit einem Auto zusammengestoßen. Dabei sind zwei Frauen verletzt worden. Das Auto einer 53-Jährigen sei am Samstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und mit dem entgegenkommenden Wagen einer 40-Jährigen kollidiert, teilte die Polizei am Abend mit. Die beiden Autos kamen im Straßengraben zum Stehen, das Auto der 53-Jährigen prallte zudem gegen einen Baum. Die zwei Frauen kamen ins Krankenhaus. Den Angaben zufolge wurde bei der 53-Jährigen Atemalkohol wahrgenommen, ihr sollte deshalb Blut entnommen werden. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt.

