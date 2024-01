Polizei Autofahrer in Neubrandenburg ist zu betrunken zum Pusten

Neubrandenburg (dpa/mv). Als zu betrunken zum Pusten hat sich ein Autofahrer bei einer Kontrolle in Neubrandenburg erwiesen. Polizisten kontrollierten den 50-Jährigen am Freitagabend nach einem vorschriftswidrigen Abbiegemanöver und dem Hinweis eines Zeugen. Die Beamten hätten dabei Alkoholgeruch wahrgenommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Fahrer konnte sich demnach nur schwankend bewegen.

Einen Atemalkoholtest konnte der Mann nicht leisten, weil er nicht in der Lage war, richtig in das Messgerät zu atmen. Im Klinikum Neubrandenburg gelang dann vor der Blutprobenentnahme die Atemalkoholkontrolle. Dabei ergab sich ein Wert von 4,36 Promille. Weil der Mann bei der fälligen Blutentnahme Widerstand geleistet haben soll, muss er sich nicht nur wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, sondern auch wegen Widerstands gegen Polizeibeamte verantworten. Seinen Führerschein und die Fahrzeugschlüssel stellte die Polizei sicher.

