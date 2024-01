Digitalisierungskongress NØRD Digital Convention in Rostock am 29. und 30. Mai 2024

Rostock (dpa/mv). Der Kongress NØRD Digital Convention 2024 lädt am 29. und 30. Mai nach Rostock. „Der Digitalisierungskongress hat sich inzwischen in seiner dritten Ausgabe etabliert und ist der Anlaufpunkt für alle, die sich für digitale Entwicklung und Innovation interessieren“, warb Mecklenburg-Vorpommerns Innen- und Digitalisierungsminister Christian Pegel (SPD) am Sonntag für die Veranstaltung.

Auf drei Bühnen wird es dem Programm zufolge Einblicke in neue Entwicklungen der digitalen Welt geben. Teilnehmer könnten Startups entdecken und mit Politikern sprechen. Auf einem digitalen Marktplatz gebe es Gelegenheit, Innovationen und Projekte zu präsentieren. Zum weiteren Programm gehören nach Pegels Angaben Workshops und Diskussionsrunden, die sich mit aktuellen Themen der Digitalisierung, Innovation und Technologie beschäftigen.

Die erste Auflage des Digitalisierungskongresses 2019 habe 120 Sprecherinnen und Sprecher sowie 1400 Gäste angelockt. Bei der zweiten NØRD 2021 seien es 176 Einzelveranstaltungen mit mehr als 200 Rednern und rund 2500 Zuschauern gewesen.

Zentraler Veranstaltungsort ist die HanseMesse in Rostock. Der Eintritt ist an beiden Tagen kostenfrei.

