Neuer Plan für Klärschlamm: Externe Verbrennung ab 2025

Rostock (dpa/mv). Den Klärschlamm aus der Reinigung von Abwasser wollen Kläranlagenbetreiber in Mecklenburg-Vorpommern zukünftig vorerst von externen Dienstleistern verbrennen lassen. Ab 2025 soll so für „eine langfristige Verwertungssicherheit bei gleichzeitiger Preisstabilität“ gesorgt werden, wie die Klärschlamm-Kooperation Mecklenburg-Vorpommern (KKMV) am Donnerstag mitteilte.

Eigentlich hatte die KKMV eine eigene Verwertungsanlage unweit des zentralen Klärwerks Rostock Bramow in Planung, doch der Bau gestaltete sich kompliziert: Durch Kostensteigerungen, unter anderem in der Corona-Pandemie, wurde die ursprünglich angedachte Kapazität der Anlage von 100 000 Tonnen Klärschlamm pro Jahr zunächst auf 50 000 Tonnen halbiert. Der neue Plan verzögerte sich weiter und mehrere Gesellschafter verließen die Kooperation.

Die Zeit der externen Klärschlammverwertung wollen die verbleibenden 14 Gesellschafter den Angaben zufolge für eine Entscheidung darüber nutzen, ob und wann der Bau einer eigenen Verbrennungsanlage weiterhin möglich ist. Auch soll überprüft werden, wie die Menge an Klärschlamm insgesamt reduziert werden kann, um Kosten zu senken.

