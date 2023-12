Auffahrunfall in Stralsund: Fünf Fahrzeuge beteiligt

Stralsund (dpa/lmv). Am Donnerstagabend ist es in Stralsund zu einem Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen gekommen. Eine 57-jährige Autofahrerin hatte Brems- und Gaspedal verwechselt, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Sie sei auf ein vor ihr haltendes Auto aufgefahren. In der Folge seien die vier Autos davor durch den Aufprall aufeinander geschoben worden. Ein Fahrer wurde leicht verletzt, alle anderen Beteiligten blieben unverletzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern