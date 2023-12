Flüge von Rostock-Laage nach Mallorca im kommenden Sommer

Ein Flugzeug setzt zum Landeanflug an.

Laage (dpa/mv). Im kommenden Sommer können Reisende direkt von Rostock-Laage auf die spanische Insel Mallorca fliegen. Condor fliege zweimal in der Woche nach Palma, teilte der Flughafenbetreiber am Donnerstag mit. Die Flüge finden demnach am Montag und Freitag statt. Laut Condor-Website sind sie von Juli bis Oktober buchbar. Flughafen-Geschäftsführer Dominik Wiehage hofft nach eigener Aussage, dass sich die Verbindung fest etablieren werde.

