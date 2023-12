Tarifkonflikt Verdi kündigt in MV weitere Warnstreiks im Handel an

Rostock (dpa/mv). Im festgefahrenen Tarifkonflikt im Einzelhandel und im Groß- und Außenhandel hat die Gewerkschaft Verdi für Freitag und Samstag Warnstreiks in Mecklenburg-Vorpommern angekündigt. Bei einer Kundgebung in Schwerin werde am Freitagvormittag auch Verdi- Verhandlungsführer Bert Stach sprechen, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit.

Verdi Nord fordert für die Beschäftigten im Einzelhandel eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,50 Euro in der Stunde und für die unteren Beschäftigtengruppen eine Erhöhung des Stundenlohns auf 13,50 Euro. Für die Beschäftigten im Großhandel fordert die Gewerkschaft eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 13 Prozent, mindestens jedoch 400 Euro.

„Trotz Spitzengesprächen auf Bundesebene und der Verabredung, die regionalen Verhandlungen wieder aufzunehmen, gibt es bislang keine Terminzusage für neue Gespräche durch den Einzelhandelsverband in MV“, kritisierte Daniel Taprogge, Verdi-Bezirksgeschäftsführer in Schwerin. Die Arbeitgeberseite stelle für neue Verhandlungen die Vorbedingung, dass ihr letztes Angebot Grundlage für einen Tarifabschluss sein soll. Die sei ein „Tarifdiktat“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern