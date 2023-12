Usedomer Musikfestival widmet sich 2024 Nachbarland Polen

Heringsdorf (dpa/mv). Im kommenden Jahr widmet sich das überregional bekannte Usedomer Musikfestival dem nahe gelegenen Polen. Das Nachbarland stehe vom 22. September bis 12. Oktober im Zentrum, teilten die Festivalmacher am Donnerstag mit. Sie kündigten etwa den international bekannten polnischen Pianisten Rafal Blechacz oder den polnischen Countertenor Jakub Józef Orliński an. Auch das vom Usedomer Musikfestival gegründete Baltic Sea Philharmonic wird unter der Leitung von Kristjan Järvi wieder in der historischen Kulisse des Kraftwerks Peenemünde spielen.

Das Usedomer Musikfestival widmet sich jedes Jahr besonders der Musik eines baltischen Landes.

Zudem werde das Musikfestival Mitte Mai Gastgeber des Arts Festivals Summit 2024, einem „Gipfeltreffen der europäischen Kulturszene“. Im Historisch-Technischen Museum Peenemünde werden sich demnach mehr als 200 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus der Festivalbranche Europas und darüber hinaus versammeln. Themen seien etwa Inklusion, Nachhaltigkeit und Vernetzung.

